Trabzonspor, yeni sezonda Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk adına çok daha iddialı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Gorica'dan Kristijan Lovric için ısrarcı olduğu belirtildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Serie A ekiplerinden Genoa'nın oyuncu için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Fakat oyuncu için son aylarda Trabzonspor'un da ciddi bir ilgisi olduğunu ve sıkı görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Oyuncu için istenen bonservis bedelinin ise 5 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.





25 yaşındaki sol açık, bu sezon Gorica forması altında çıktığı toplam 29 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Dikkat çeken performansı sonrası milli takımın da radarına giren Lovric, 30 Mart'ta Hırvatistan Milli Takımı ile de ilk maçına çıktı.