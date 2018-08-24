Trabzonspor için Ankara deplasmanları son dönemde sıkıntılı geçiyor. Karadeniz ekibi yarın oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasını kazanıp yeni bir sayfa açmakta kararlı.

Son 5 sezonda Ankara’da 8 maça çıkan Bordo-Mavililer bunların sadece birini kazanabildi. 3 mücadeleden mağlup ayrılan Trabzon, 4 kez de berabere kaldı.

Olcay ile kazandılar

Bu süreçte Ankaragücü alt liglerde olduğu için Gençlerbirliği ve Osmanlı ile karşılaşan Karadeniz ekibi tek galibiyetini iki sezon önce, 11 Şubat 2017’de Osmanlı karşısında 1-0’lık skorla almıştı. 3 puanı getiren golü 16. dakikada Olcay Şahan kaydetmişti.

Başkent’te kötü anıları olan Trabzon, Ankaragücü maçını kazanıp kötü seriyi bitirmek ve bu sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.