Bordo-Mavili takımı korona vurdu! Gaziantep FK maçı öncesi 3 oyuncusunda korona virüse rastlanan Trabzonspor’da, karşılaşmanın ardından bu sayı 4’e çıkmıştı. Takımda üst üste vakaların yaşanması üzerine dün herkese test yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son testlerde 2 futbolcunun daha sonucu pozitif. Aynı zamanda bir A takım personeli de koronaya yakalandı. Tedavi ve izolasyon süreci hemen başlarken, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde de önlemler artırıldı. Oyunculardan maske ve mesafe kuralına ekstra özen göstermeleri istenirken, A takım ile minimum seviyede kişi temasta olacak. Bordo-Mavili futbolcular, mümkün olduğunca izole bir şekilde hazırlıklarını sürdürecek. Başakşehir maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başlayan Trabzonspor, yarın akşam özel bir uçakla İstanbul’un yolunu tutacak.
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