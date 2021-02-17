Bordo-Mavili takımı korona vurdu! Gaziantep FK maçı öncesi 3 oyuncusunda korona virüse rastlanan Trabzonspor’da, karşılaşmanın ardından bu sayı 4’e çıkmıştı. Takımda üst üste vakaların yaşanması üzerine dün herkese test yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son testlerde 2 futbolcunun daha sonucu pozitif. Aynı zamanda bir A takım personeli de koronaya yakalandı. Tedavi ve izolasyon süreci hemen başlarken, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde de önlemler artırıldı. Oyunculardan maske ve mesafe kuralına ekstra özen göstermeleri istenirken, A takım ile minimum seviyede kişi temasta olacak. Bordo-Mavili futbolcular, mümkün olduğunca izole bir şekilde hazırlıklarını sürdürecek. Başakşehir maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başlayan Trabzonspor, yarın akşam özel bir uçakla İstanbul’un yolunu tutacak.