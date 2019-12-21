Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay’ı 4-1 yenerek moral bulan Trabzonspor lige döndü. Fırtına pazartesi günü Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında tüm futbolcular katılırken, hafif ağrıları olan Majid Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı.

İki grup halinde çalışan Bordo-Mavililer’de, Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, bugünü izinli geçirecek.