Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, görevde bulundukları süre boyunca transferde ve ekonomide izlediği politikaların yanı sıra sportif alanda da sağladığı başarı seviyesiyle bordo-mavililerin futboldaki yönetim tarzını değiştirmiş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4 büyükleri Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Kulüpler, transferde istedikleri gibi hareket edemez hale gelirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki Trabzonspor ise ekonomide izlediği yol haritasıyla örnek bir duruş sergiliyor.

Günlük değil, kalıcı başarılar

Trabzonspor, 2012-2013 sezonundan sonra yaptığı transferlerle birçok kulübün önünde yer aldı. Kadrosuna kattığı futbolcular ve harcadığı paralarla gündem olan bordo-mavili kulüp, gerçekleştirdiği yatırımların ve ödemelerin karşılığını da alamayınca ekonomik dar boğaza girdi. Uygulanan yanlış transfer politikaları Karadeniz ekibini TFF, UEFA ve FIFA ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. 7-8 Nisan 2018'de 6 aylığına göreve gelen sonraki süreçte ise 1-2 Aralık'ta yapılan genel kurulda 3 yıllığına başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, yeni tüzükle beraber transferde, ekonomide ve sportif başarıda kulüp politikasını tamamen değiştirdi. Ağaoğlu yönetimi, günlük planlamalar yaparak günü kurtarmak yerine, tamamen ileriye dönük politika izledi.

İlk hedef maliyeti düşük kaliteli bir takım

Trabzonspor yönetimi, kış transfer döneminin gelmesine rağmen, dışa bağımlı olmadan hareket etmeyi planlıyor. Öz kaynaklarını kullanma noktasında yeni atılımlar yapan Karadeniz temsilcisi, önceki yönetimlerin aksine maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak kaliteli bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Transferde son yılların en ağır faturası ile karşı karşıya kalan Trabzonspor, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken, bir taraftan ise yarışın içinde olacak takım kurmaya gayret ediyor. 35 milyon Euro düzeyinde olan takım maliyetini Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki yıllarda 13-15 milyon Euro'ya çekmeyi planlıyor.

Transfer politikası tamamen değişti

Ağaoğu yönetimi, transfer politikasını tamamen değiştirmiş durumda. Bordo-mavili kulüp, geç de olsa artık transferde zarar eden değil, kar eden pozisyona geçti. Sezon başında kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Majid Hosseini, Vahid Amiri ve Zargo Toure'nin toplamda 2 milyon 735 bin Euro harcama yaptı. Trabzon, değişik kulüplere verdiği 4 oyuncudan ise toplam 9 milyon 260 bin Euro gelir elde etti. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonlardaki gibi transfer harcaması yapmayacağını izlediği politika ile gösterdi. Öz kaynaklarını kullanmakta kararlı olan bordo-mavililer, ihtiyaç duyulan mevkiler için oyuncu taraması ve araştırması da gerçekleştiriyor.

Oyuncu alımı ve satımı kulübün geleceğine damga vuracak

Trabzonspor yönetimi transferde hata yapmamak için işi sıkı tutuyor. Futbolcu alımı ve satımı bordo-mavili kulübün geleceğini yakından etkileyecek. Bordo-mavililerin mevcut kadrosunda yer alan altyapı oyuncularının yakaladığı uyum ise buradan gelecek futbolcular noktasında yönetimi heyecanlandırıyor.

Geçmişin izleri silinmeye çalışılıyor

Trabzonspor, transferde, ekonomide ve sportif başarıda geçmişin olumsuz izlerini silmeye çalışıyor. Geçmiş döneme ait tazminatlar, bonservis ve menajerlik ücretleri, mevcut futbolculara borçlar ve diğer borçlar için 250 milyon TL gibi bir rakam ödeyen Karadeniz ekibi, dar boğazdan çıkmış değil. Yeni kaynak arayışı içinde olan Trabzonspor, 31 Ekim 2018 itibarıyla konsolide net borcu 987 milyon 698 bin 806 TL olarak açıklamıştı.

İHA