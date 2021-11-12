Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor ’la anlaşan Fode Koita, sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Ligde geride kalan 12 maçın sadece 3’ünde forma giyebilen tecrübeli forvet, 8 karşılaşmada kadroda yer almadı. 1 maçta ise kulübede olmasına rağmen süre bulamadı. Ligde toplam24 dakika görev yapan 31 yaşındaki futbolcu için Milli ara ciddi bir toparlanma fırsatı. Sakatlığını atlatan Koita, devre arasına kadarki 7 maçta kendini göstermek zorunda. Aksi takdirde Ocak ayında kiralık gönderilmesi gündeme gelecek. Gineli santrfor, Akyazı’da oynanacak GaziantepFK mücadelesinde 21 kişilik kadroda yer alacak ve oyunun gidişatına göre ikinci yarıda süre alması bekleniyor.







