Trabzonspor haberi... Süper Lig 'e Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Antalya'da kampa girecek. Bugünü izinli geçiren Bordo-mavililer yarın kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

Trabzonspor’da keyifler süper

Fırtına, dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dayanıklılık idmanı gerçekleştirilirken, son bölümde çift kale maç oynandı. Antrenmandaki mücadeleyi kazanan takım büyük sevinç yaşarken, Visca ve Abdülkadir Ömür ikilisi attıkları gollerle yıldızlaştı. Genç oyuncuların da hırslı performansı teknik heyeti memnun etti.

Marc Bartra takıma katıldı

Trabzonspor’da ekstra izinli isimlerden Marc Bartra, dünkü idmanda takımla çalıştı. Milli takımlara giden isimlerin tamamı Antalya’da idmanlara katılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kamp döneminde tamamen taktiksel provalar üzerinde duracağı öğrenildi. Tecrübeli hoca, topa daha çok hakim, hücumda üretken ve rakip kaleye hızlı gidebilen bir takım ortaya çıkarmak istiyor. Savunmadaki basit hataların önüne geçilmesi için de Bartra ve Hugo gibi isimlerle özel görüşmeler olacak.

Bordo-Mavililer Antalya yolcusu

Bugünü izinli olarak geçirecek Bordo-Mavili ekip, yarın kamp için Antalya’ya gidecek. Karadeniz ekibi, 9 Aralık’a kadar Belek’te çalışmalarına devam edecek. Bu kampa, izinli olan tüm isimler katılacak. Sadece Gomez ve Larsen, Dünya Kupası’nda oldukları için yer almayacak. Fırtına, Antalya kampında Hull City ve Crystal Palace ile hazırlık maçları oynayacak. 10 Aralık’ta ise Kocaeli’de Kasımpaşa ile hazırlık karşılaşması var.