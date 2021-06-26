#KemençeninRüyası adlı tanıtım filmi 40 yıldır kemençe ustalığı yapan Hasan Sancak’ın anlatımıyla başlıyor. Taşova Yaylası’ndan Faroz Limanı’na, altyapıda oynayan çocuklardan, Sürmene’de yaşayan bir ressama, horon takımından, Uğurcan Çakır’ın kucağında taşıdığı engelleri yıkan taraftar Tunç’a ve taraftarlara kadar tepeden tırnağa bir Trabzonspor filmi olan reklam çok sevildi.

Efsane çubuklu, rengini denizden alan açık mavi ve yöresel telkari işlemeli koyu lacivert formalar, 28 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da E-Ticaret sitesinde; 29 Haziran Salı günü ise tüm mağazalarda yerlerini alacak. Formalar 299,99 TL’den satışa çıkacak.