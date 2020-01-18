Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı. Bordo-Mavililer, bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.