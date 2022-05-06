Bordo-Mavililer’de kutlamalar devam ediyor... Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşları ile Gurbetçi Gençler’in organize ettiği şampiyonluk kutlaması, pazar günü Yenikapı’da düzenlenecek. Saat 15.00’te başlayacak organizasyona sanatçılar katılacak, hava karardıktan sonra lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

Yüzbinlerce Trabzonsporlu’nun etkinliğe katılması beklenirken, şampiyonluğun ardından kent meydanındaki görüntünün bir benzeri yaşanacak. Trabzon’daki görüntüleri tüm dünya basını paylaşırken, sosyal medyada 1 milyarın üstünde rekor izlenme seviyesine ulaşılmıştı. Taraftarlar bu kez İstanbul’daki şov için geri sayımda. Bazı yöneticilerin kutlamalara katılıp, destek vereceği öğrenilirken, kulüp yetkilileri de organizasyona destek sağlıyor.