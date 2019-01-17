Okay Yokuşlu ve Emmanuel Mas transferlerinden kasasına para koyan bordo-mavililer, bunların dışındaki isimlerde duvara tosladı. Beklentileri karşılayamayan futbolcuların satışları, alındıkları fiyatların altında olunca milyonlarca euro zarar ortaya çıktı.

Trabzonspor’un yollarını ayırdığı Juraj Kucka, 5 milyon euro civarında bir rakam karşılığında İtalya’nın Parma takımına transfer oldu. Böylece bordo-mavililer Milan’dan 5 milyon euroya aldıkları futbolcuyu aynı fiyata elden çıkardı, bu transferden ne zarar etti, ne de kâr etti.

Kayserispor’dan 2 milyona alınıp, Celta Vigo’ya 6 milyon euroya satılan Okay Yokuşlu, bu dönemde kâr edilen yegane transfer oldu. Burak Yılmaz Çin’den 3.5 milyona alınırken Beşiktaş’a yaklaşık 1 milyon 370 bin euroya verildi. Ne var ki Karadeniz ekibinin son dönemdeki bir çok transferi böyle değildi. Trabzonspor, büyük umutlarla kadrosuna kattığı futbolculardan verim alamadı. Beklentileri karşılamayan bu isimler, bir süre sonra transfer edildiklerinin altında bedellere başka takımlara gönderildiler.

Bu transfer politikası bordo-mavili ekibin son dönemde ciddi anlamda zarar etmesine neden oldu. Buna istisna olarak son yıllarda Emmanuel Mas transferi öne çıktı. San Lorenzo’dan 1.5 milyon euroya alınan oyuncu, Boca Juniors’a 2.3 milyon euro karşılığında satıldı. Ancak diğer bir çok transferde tablo böyle değildi.

Hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Fabian Castillo, bu isimlerin başını çekenlerdendi. Kolombiyalı futbolcu öncelikle ABD’nin Kansas takımından kiralık olarak 2 milyon dolar karşılığında kadroya katıldı. Ardından bonservisi alındığında bir o kadar daha ödendi ve maliyeti 4 milyon dolara çıktı. Meksika’nın Tijuana kulübüne 2 milyon 650 bin euro fesih bedeliyle gitti.

Vakti zamanında 3 milyon euronun üzerinde bir bonservis gözden çıkarılarak alınan N’Doye da bedelsiz giderek bu sınıflama içindeki futbolcular arasına dahil oldu. Partizan takımından 1.4 milyon euroya alınan Ibanez ise henüz gönderilmedi ancak kadroda da yer bulamadı. (Skorer)