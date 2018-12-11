Jose Sosa Trabzonspor’da ikinci baharını yaşıyor...

Geçen sezon başında kadroya katılan ancak beklentilerin altında kalan ve daha çok yüksek maliyetiyle gündeme gelen Arjantinli futbolcu, son haftalarda ise bambaşka bir görüntü çiziyor.

Özellikle kaptanlık bandı verildikten sonra ekstra sorumluluk almaya başlayan ve takıma saha içinde liderlik eden Sosa, 3 maçtır sergilediği performansla parmak ısırtıyor. Burak ve Onur’un kadro dışı kalmasının ardından ilk olarak Fenerbahçe derbisine kaptan çıkan Sosa, kritik karşılaşmada jeneriklik bir gol attı.

Sonrasında Kayseri deplasmanında Ekuban’ın golünde asiste imza atan Tangocu, son Konyaspor mücadelesinde de sahanın en iyilerinden biriydi.