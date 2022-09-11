Yarın Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Trabzonspor ’a Uğurcan Çakır’dan güzel haber geldi. Ağrıları büyük oranda geçen yıldız kaleci, oynamaya hazır. Bir diğer kaptan Marek Hamsik’in de deplasmanda ilk 11’de olması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde H Grubu’na Ferencvaros yenilgisiyle başlayan Trabzonspor, lige döndü... Bordo-Mavililer, yarın akşam Adana Demirspor’la kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi, dişli rakibini yenip hem moral bulmak hem de zirve yarışında iddiasını göstermek istiyor. Fırtına’da yıldız isimlerin iyileşmesi de yüzleri güldürüyor. Karın kaslarından sakatlanan Uğurcan Çakır tedavi sürecini tamamlarken, artık göreve hazır. Ferencvaros deplasmanına götürülen ancak riske edilmeyen başarılı file bekçisinin yarın akşam ilk 11’de olması bekleniyor. Trabzonspor’un şampiyonluğunda büyük rol üstlenen Uğurcan’ın dönmesi teknik heyeti sevindirirken, takımın bir diğer kaptanı Marek Hamsik’in de 11’de maça başlaması yüksek ihtimal.

Gbamin’in yerine Siopis

Sakatlığını atlattıktan sonra perşembe günkü maçta ikinci yarıda oyuna giren Hamsik, fiziksel olarak iyi durumda. Adana Demirspor mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Slovakyalı yıldız, hocasından forma bekliyor. Hamsik’in yanında ise Gbamin’in yerine Siopis oynayabilir.

Orta sahada büyük rekabet

Trabzonspor’da en ciddi forma yarışı orta alanda yaşanıyor. 10 numara bölgesinde Bakasetas bir adım önde gözükürken, Bardhi, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir gibi seçenekler bulunuyor. Merkezde ise Hamsik’in oynaması halinde yanında Siopis, Gbamin veya Doğucan tercih edilebilir. Abdullah hocanın, 3 yerli oyuncu kuralı da göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir 11’le Adana Demirspor mücadelesine başlayacağı merak konusu.

Abdülkadir Ömür kulübeye geçiyor

Son maçlarda form düşüklüğü yaşayan Abdülkadir Ömür, özellikle sağ tarafa geçtikten sonra beklentilerin bir hayli altında kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın genç yıldızı kulübeye çekmesi bekleniyor. Edin Visca’nın sakatlığının ardından transferin son günlerinde sağ kanat için hamleler yapan ancak sonuç alamayan Trabzonspor’da, bu bölgede Yusuf Yazıcı, Djaniny ve Naci Ünüvar gibi alternatifler bulunuyor.

Hugo’nun yerine Denswil oynayacak

Ferencvaros maçında yaptığı basit hatayla penaltıyla sebebiyet veren Vitor Hugo, ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Adana Demirspor karşısında sol stoperde Stefano Denswil görev yapacak. Yanında ise yeni transferlerden Marc Bartra oynayacak. Beklerde Eren Elmalı ile Larsen’in yerleri garanti. Bu dörtlünün önünde Siopis veya Gbamin tercih edilecek. Yunan yıldız, yoğun maç temposu da hesaba katıldığında 11’e daha yakın.

Bruno Peres tempo artırıyor

Geçtiğimiz sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp sürecini kaçıran ve kısa süre önce Trabzon’a gelen Bruno Peres, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde fizyoterapist eşliğinde antrenman yapan Brezilyalı futbolcu, her geçen gün tempoyu biraz daha artırıyor. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için kolu kırılan Visca ile Peres ikilisinden birinin