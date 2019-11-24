Trabzonspor'da kaptan Sosa’dan büyük fedakârlık
Ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı son ana kadar belirsizliğini koruyan Jose Sosa dün fedakârlık yaparak formasını giydi. Ağrıları olmasına rağmen hocasıyla konuşan Trabzonspor kaptanı, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini söyleyince 11'de görev yaptı. Skor 3-0 olduktan sonra Ünal Karaman, Galatasaray maçını düşünerek Sosa'yı oyundan aldı.
Ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı son ana kadar belirsizliğini koruyan Jose Sosa dün fedakârlık yaparak formasını giydi.
Ağrıları olmasına rağmen hocasıyla konuşan Trabzonspor kaptanı, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini söyleyince 11'de görev yaptı.
Skor 3-0 olduktan sonra Ünal Karaman, Galatasaray maçını düşünerek Sosa'yı oyundan aldı.