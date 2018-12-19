Trabzonspor'da KAP'a Esteban açıklaması!

Trabzonspor, Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado'nun sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 11:17
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Trabzonspor'da KAP'a Esteban açıklaması!

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir. 

Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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