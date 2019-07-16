Karadeniz devi yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı idmanlarla sürdürüyor. Önümüzdeki sezona iddialı girmek isteyen ve hedeflerini en üst seviyeye koyan Bordo- Mavililer’de kamp da oldukça tempolu geçiyor.

Trabzonspor her gün çift idman yaparken, antrenmanlarda dikkat çeken bir isim var: Anthony Nwakaeme... Geçen sezon 11 gol ve 10 asistlik performansıyla ‘doubledouble’ yapan Nijeryalı futbolcu, yeni sezona da fırtına gibi başladı.

Zor anlar yaşatıyor

İdmanlardaki neşeli ve istekli tavırları ile beğeni kazanan 30 yaşındaki futbolcu, çift kale maçlarda takım arkadaşlarına zor anlar yaşatıyor. Bire birde çok etkili olan yıldız oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerle göz dolduruyor.

Dün sabah yapılan idmanda çift kale maç gerçekleştiren Bordo-Mavililer’de kazanan takım Anthony’nin ekibi oldu. Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz’lı turuncu takım, mini turnuvada şampiyon oldu.