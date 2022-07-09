Son olarak Trezeguet transferini açıklayan Trabzonspor ’da, ana gündem stoper... Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ stoperin bir an önce kampa katılması beklerken, yönetim de görüşmeleri büyük bir gizlilik içinde yürütüyor.

Kaan Ayhan defterini yüksek maliyeti nedeniyle büyük ölçüde kapatan Fırtına, Shakhtar’dan Marlon’a da son teklifini yapmıştı. Ancak listede 2-3 ismin daha olduğu öğrenildi.

Stoperden sonra ise rota yedek kaleciye dönecek. Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’u kiralık gönderen Bordo-Mavililer, Uğurcan’ın arkasına ikinci kaleci alacak. Göztepe ’den İrfan Can, Rizespor ’dan ise Tarık Çetin ve Gökhan Akkan radardaki isimler.











