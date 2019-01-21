Trabzonspor'da kale yıkıldı!
Zirve hesapları yapan Trabzonspor taraftarı önünde en iddialı rakibi Başakşehir’e 4-2 yenildi. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Ligin ilk yarısını lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Bordo- Mavililer, taraftarı önünde rakibine 4-2 yenildi. Turuncu-Lacivertliler’e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42’de Gael Clichy, 48’de Caleb Ekuban (k.k) ve 86’da Edin Visca kaydetti. Trabzonspor’un sayılarını ise Ekuban ile Yusuf Yazıcı attı.
Bu sonucun ardından Karadeniz ekibinin iç sahadaki yenilmezlik serisi de son buldu. Son olarak Medical Park Stadyumu’nda ligin 6. haftasında Göztepe’ye karşı 2-1 kaybeden Trabzonspor, böylece taraftarı önünde 120 gün sonra mağlubiyet yaşadı. İlk yarıda evinde oynadığı 9 maçın yalnızca 1’inde rakibine boyun eğen ve bu alanda zirvede yer alan Fırtına’nın, aynı zamanda ligde de 5 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavililer 29 puanda kalırken, İstanbul ekibi puanını 38’e yükseltti.
Alkışlarla uğurladılar
Bordo- Mavili taraftarlar, mücadele boyunca da üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. İlk düdükten, son düdüğe kadar takımlarına itici güç olmaya çalışan Trabzonsporlu futbolseverler, 4- 2’lik yenilgiye rağmen oyuncularını alkışlarla soyunma odasına uğurladı.