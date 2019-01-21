Bu sonucun ardından Karadeniz ekibinin iç sahadaki yenilmezlik serisi de son buldu. Son olarak Medical Park Stadyumu’nda ligin 6. haftasında Göztepe’ye karşı 2-1 kaybeden Trabzonspor, böylece taraftarı önünde 120 gün sonra mağlubiyet yaşadı. İlk yarıda evinde oynadığı 9 maçın yalnızca 1’inde rakibine boyun eğen ve bu alanda zirvede yer alan Fırtına’nın, aynı zamanda ligde de 5 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavililer 29 puanda kalırken, İstanbul ekibi puanını 38’e yükseltti.

Alkışlarla uğurladılar

Bordo- Mavili taraftarlar, mücadele boyunca da üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. İlk düdükten, son düdüğe kadar takımlarına itici güç olmaya çalışan Trabzonsporlu futbolseverler, 4- 2’lik yenilgiye rağmen oyuncularını alkışlarla soyunma odasına uğurladı.