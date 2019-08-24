Altyapıdan kendi yıldızlarını çıkaran, takım içerisinde de kendi süperstarını yaratan Trabzonspor, her maçta farklı bir hikaye yazıyor. Bu hikayelerde ise başrol her zaman değişiyor, yeni kahramanlar sahneye çıkıyor.

Geçen sezon Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Anthony Nwakaeme gibi isimler birçok maçta Fırtına’ya galibiyeti getirirken, yeni sezonda da yeni yıldızlar doğuyor.

‘Atina Fatihi’

İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan Alexander Sörloth attığı gollerle Sparta Prag ve Kasımpaşa karşılaşmalarının mimarı oldu.

AEK karşısında da tüm gözler Norveçli golcünün üzerindeyken, maçın adamı yaptığı hat-trick ile Caleb Ekuban seçildi. Ganalı oyuncuya, Bordo-Mavili taraftarlar tarafından da ‘Atina Fatihi’ lakabı takıldı.

Özetle; öze dönüş politikası kapsamında Trabzonspor sadece kendi yıldızlarını yetiştirmedi, aynı zamanda her karşılaşmada yeni kahramanlar da ortaya çıkardı.

Atalay Özçelikli