Bordo-Mavililer, Molde ile oynadığı her iki maçta da çok zorlanırken, turun kilidi penaltılarda açıldı. Uğurcan Çakır, Fofana’nın 4. penaltısını kurtararak, kalesinde devleşti. Risa’nın 5. penaltısında da topa dokunan Uğurcan, topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Trondsen’in golüyle Trabzonspor 4-3 üstün gelerek rakibini elerken, penaltıların ardından herkes Uğurcan Çakır’a koştu. Takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşayan milli eldiven, maçın kahramanı oldu. Trondsen ise ülkesi Norveç’te turu getiren isimdi.

Sörloth’tan tebrik...

Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak geçirdiği şanssız çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 1 sene sahalardan uzak kalan Norveçli futbolcu, 5. penaltıyı gole çevirdikten sonra duygusal anlar yaşadı. Maç sonrası Sörloth, vatandaşı olan Trondsen’i sosyal medyadan tebrik etti.





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