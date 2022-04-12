Trabzonspor ligde son 3 maçta 7 puan kaybetti. Bu seri şampiyonluk ilanını geciktirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep maçının ardından "İnişli çıkışlı performanslar var" diyerek kadro değişikliğinin işaretini vermişti. Son haftalarda kanatlarda oynayan Nwakaeme ile Visca'nın durgun performansının yanı sıra Abdükadir'in eski günlerini aratması değişiklik ihtimalini gündeme getirdi.

Son karar perşembe günü

Sol kanatta Nwakaeme'nin yerine cezası biten Djaniny ya da Kouassi'nin forma giyebileceği öğrenildi. devre arasında kadroya katılan Kouassi sadece kupada Antalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Abdülkadir Ömür'ün yerine de cezası biten Bakasetas'ın Karagümrük'e karşı ilk 11'de başlaması muhtemel gözüküyor. Avcı son kararını perşembe günü yapılacak taktik idmanında verecek.







