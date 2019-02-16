Deneyimli hocanın ikinci yarıda yaşanan büyük düşüş ve sakat oyuncuların oynama isteği nedeniyle, Alanya karşısına bambaşka bir 11’le çıkacağı öğrenildi.

Kalede kararsızlık

Karaman’ın sol bekte Novak’a formayı vermesine kesin gözüyle bakılırken, Toure’nin son dönemdeki düşüşü nedeniyle de stoper tandeminde Hüseyin ile Hosseini’nin görev yapması bekleniyor. Sosa’nın ise 63 gün sonra 11’e döneceği öğrenilirken, Arjantinli yıldızın yanında da Abdulkadir Parmak’ın görev yapacağı kaydedildi. Bu durumda Yusuf’un da alışık olduğu 10 numaraya geçeceği belirtildi. Başarılı çalıştırıcının, kalede ise Arda ile Uğurcan arasındaki kararını maç günü vermesi bekleniyor