Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Bursa’da zaferi getirecek ilk 11’i belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta Antalya’yı 4-1 mağlup ettikleri maçtaki kadroda tek bir zorunlu değişikliğe gidecek.

Sakatlığı bulunan ve Bursa’ya götürülmeyen Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Timsah karşısında sağ bekte Joao Pereira görev yapacak.

Kaleyi yine Uğurcan’a emanet edecek olan Karaman, sol bekte İbanez’e, stoperde Hüseyin ile Hosseini’ye forma verecek.

Hugo 20 maç sonra...

Orta sahada Abdulkadir Parmak ile Sosa’yı görevlendirecek olan tecrübeli hoca, ileride ise Olcay, Yusuf, Anthony ve Ekuban’ı sahaya sürecek.

Antalya karşısında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Rodallega’nın, Bursa maçına kulübede başlaması bekleniyor. 4 karşılaşmadır suskun olan Kolombiyalı futbolcu, tam 20 maç sonra kızağa çekilecek.