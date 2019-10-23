Trabzonspor’da Kadir Özcan unutulmadı

Trabzonspor’un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının altıncı yılında kabri başında anıldı.

Törene, Özcan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar, eski devlet bakanı ve kulüp başkanlarından Faruk Nafiz Özak, eski asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaleci Uğurcan Çakır, altyapı oyuncuları, eski futbolcu ve yöneticiler ile taraftarlar katıldı.