Ligde 2 maç aranın ardından kazanan Fırtına, aynı zamanda 83 günlük deplasman zaferi özlemini de bitirdi. Ligdeki son dış saha galibiyetini 1 Aralık 2018 tarihinde Kayserispor karşısında alan Karadeniz temsilcisi, Göztepe zaferi ile birlikte 2019 yılında ilk kez deplasmanda sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Yeniden Avrupa potasında

Trabzonspor, Göztepe kâbusuna da son verdi. İzmir ekibi ile oynadığı son 4 maçı da kazanamayan Bordo-Mavili ekip, son olarak 2002’de devirdiği Sarı-Kırmızılılar’ı dün akşam 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 36’ya yükselten Fırtına, Avrupa Kupaları için yeniden iddialı konuma geldi. Göztepe ise son 6 maçında 5. kez mağlup oldu ve ateş hattının içine girdi.