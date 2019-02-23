Trabzonspor'da kabus bitti

Bordo-Mavililer’de kara bulutlar dağıldı... İlk yarıyı 2. sırada tamamlayan ancak ikinci yarıda çıktığı 5 maçta yalnızca 1 kez kazanan Trabzonspor dün akşam birçok hasretine son verdi.

23 Şubat 2019, Cumartesi 06:35
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Trabzonspor'da kabus bitti

Ligde 2 maç aranın ardından kazanan Fırtına, aynı zamanda 83 günlük deplasman zaferi özlemini de bitirdi. Ligdeki son dış saha galibiyetini 1 Aralık 2018 tarihinde Kayserispor karşısında alan Karadeniz temsilcisi, Göztepe zaferi ile birlikte 2019 yılında ilk kez deplasmanda sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Yeniden Avrupa potasında

Trabzonspor, Göztepe kâbusuna da son verdi. İzmir ekibi ile oynadığı son 4 maçı da kazanamayan Bordo-Mavili ekip, son olarak 2002’de devirdiği Sarı-Kırmızılılar’ı dün akşam 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 36’ya yükselten Fırtına, Avrupa Kupaları için yeniden iddialı konuma geldi. Göztepe ise son 6 maçında 5. kez mağlup oldu ve ateş hattının içine girdi.

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