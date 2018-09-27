Trabzonspor'da Juraj Kucka tarih oldu

Trabzonspor’da yıllık 2 milyon 250 bin Euro kazanan Slovak orta saha bu sezon ligde sadece 130 dakika forma giydi.

27 Eylül 2018, Perşembe 06:52
- A +

Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon Euro'ya transfer edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez oyuncularından olan Juraj Kucka, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı. Ligin ilk haftasındaki Başakşehir karşılaşmasında 71 dakika forma giyen Slovak orta saha, daha sonra Sivas maçında 37, Ankaragücü maçında 6, Galatasaray maçında da 16 dakika oynadı. Bordo-mavili kulüpten yıllık 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret kazanan Kucka, sadece 4 kez rakipten top çalabildi. Yönetimin elden çıkaramadığı 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2020'de bitiyor.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.