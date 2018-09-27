Geçen sezon başında Milan'dan 5 milyon Euro'ya transfer edilen ve ilk 6 haftada takımın değişmez oyuncularından olan Juraj Kucka, bu sezon ise 4 maçta sadece 130 dakika görev yaptı. Ligin ilk haftasındaki Başakşehir karşılaşmasında 71 dakika forma giyen Slovak orta saha, daha sonra Sivas maçında 37, Ankaragücü maçında 6, Galatasaray maçında da 16 dakika oynadı. Bordo-mavili kulüpten yıllık 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret kazanan Kucka, sadece 4 kez rakipten top çalabildi. Yönetimin elden çıkaramadığı 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2020'de bitiyor.

(Sabah)