Trabzonspor'da Jose Sosa'dan kaptanlık örneği

Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlığına rağmen kendi isteğiyle Antalya kampına geldi, “Kaptan dediğin böyle olur” dedirtti. Teknik direktör Ünal Karaman da dünkü çalışmada Sosa'ya teşekkür etti.

05 Ocak 2019, Cumartesi 09:44
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Trabzonspor'da Jose Sosa'dan kaptanlık örneği

Burak Yılmaz ve Onur kadro dışı bırakıldıktan sonra kaptanlık pazubandını takmaya başlayan Jose Sosa, müthiş bir değişim yaşıyor.

Trabzonspor'a geldiği ilk günlerde daha sorunlu bir görüntü ortaya çizen Arjantinli, 13. haftadaki Fenerbahçe maçından bu yana ise saha içinde de saha dışında da takımın lideri...

Sosa, son yaptığı fedakarlıkla da gönülleri fethetti. 16. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Sosa, buna rağmen devre arası kampında takımı yalnız bırakmadı. Önceki gece kendi isteğiyle Antalya’ya gelen Sosa, dün sabah salondaki çalışmada yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman da bu durumu memnuniyetle karşıladı. Takımın yanında olan Sosa’ya teşekkür eden Karaman, yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor. 

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