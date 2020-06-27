Trabzonspor'da Jose Sosa ve Uğurcan Çakır yeniden takıma döndü

Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır’ın yanı sıra sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da yeniden takıma döndü.

27 Haziran 2020, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Jose Sosa ve Uğurcan Çakır yeniden takıma döndü

Trabzonspor’da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır, karşılaşmaya yetişti.

Hafta içinde çekilen MR’ında ciddi bir şeye rastlanmayan ve durumu maç saatti belli olacağı açıklanan Uğurcan, sabah Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girerken, akşam da takımının kalesini korudu.

Bordo-mavililerde sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da sahaya çıkan bir başka isim oldu. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada sakatlanan bordo-mavili futbolcu, 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdıktan sonra 11’de yer aldı.

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