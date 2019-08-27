Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play- Off Turu’nda 3-1 kazandığı AEK maçının rövanşının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Malatya galibiyeti ile moral bulan Bordo-Mavililer’de, sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Ogenyi Onazi idmanda yer almadı.

Bu sezon çıktığı 5 maçta 4 asiste imza atan Jose Sosa’nın ise ağrılarının bulunduğu ve bu nedenle takımdan ayrı olarak salonda çalıştığı öğrenildi.

Detaylı kontrol yapılacak

Arjantinli süperstarın net durumunun ise yapılacak kontroller sonucunda belli olacağı belirtildi. Ancak teknik direktör Ünal Karaman’ın her ihtimale karşı 34 yaşındaki futbolcuyu, perşembe günü oynanacak AEK karşısında riske etmeyi düşünmediği kaydedildi.

Deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönen Karaman, başarılı oyuncunun Fenerbahçe karşısına yetiştirilmesini istedi.