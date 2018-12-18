2 haftadır sakatlığına rağmen ilk 11’de olan Jose Sosa, Beşiktaş karşılaşmasında ağrılara dayanamadı. Atiba ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan, devamında kendini deneyen Arjantinli futbolcu, 65. dakikada çıkmak zorunda kaldı.

Sosa’nın oyundan alınmasının ardından Trabzonspor orta alanda ciddi kriz yaşarken, yıldız oyuncudan gelen ilk haberler pek iyi değil. Arka adalesinden problem yaşayan Sosa’nın kesin durumu, çekilecek MR’dan sonra bugün belli olacak. Teknik direktör Ünal Karaman ise orta sahada alternatifi olmadığı için kaptanın mutlaka Rizespor maçına yetişmesini istiyor.

Onazi’nin de ağrısı var

Sağlık ekibi adeta seferberlik ilan ederken, Sosa’nın durumu yakından takip ediliyor. Kaptanlık pazubandını taktıktan sonra performansı tavan yapan Sosa, çıktığı 4 lig maçında 1 gol 2 asistle oynadı. Öte yandan ağrıları olan Onazi de dün salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi.