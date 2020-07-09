Bordo-Mavililer'in Arjantinli süperstarı Jose Sosa dün akşam duygu karmaşası yaşadı. Kaptan, 15'te kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi önce beraberliğe, daha sonra da kendi rekorunu kımasına sevindi. 2015-16'da Beşiktaş formasıyla ligde 7 gol kaydeden yıldız oyuncu, dün attığı ilk golle ligdeki 8. sayısını kaydetti. Tangocu 43'te ise yine penaltıda hata yapmadı ve bu kez hem öne geçmelerine hem de rekorunu geliştirmesine sevindi.

Çok çalıştı...

Bu sezon ligdeki 9. golünü atan 35 yaşındaki kaptan şampiyonluk yolunda gemisini kurtarmak için çok çalıştı. Ancak Sosa rekoru kırdığı gece yıkıldı! 66'da Yekta'nın golü 2-2'lik skoru belirledi, Fırtına kaybettiği 2 puanla zirve yarışında ağır yara aldı.







