Trabzonspor’da gündem Jose Sosa... Hafta sonunda yapılan antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan ve çalışmayı yarıda bırakan Arjantinli yıldız, dünkü idmana çıkmış fakat ağrıları artmıştı. Önceki gün yapılan çalışmada sahada yer almayan ve salonda bireysel program uygulanan 34 yaşındaki maestro için adeta seferberlik ilan edildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Sosa’yı Göztepe maçına yetiştirmek adına yoğun bir çaba hakim. Sağlık ekibinin yanı sıra fizyoterapist ile masörlerin de yakından ilgilendiği Tangocu için teknik direktör Hüseyin Çimşir sürekli rapor alıyor.

Sosa’nın mutlaka zorlu Göztepe karşılaşmasına yetiştirilmesini isteyen başarılı hoca, Sosa gibi sorun çözücü bir oyuncudan yoksun kalmanın, takımı olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Kesin bilgi bugün...

Bordo-Mavili takımın kaptanı da ne olursa olsun Göztepe maçında sahada yer almayı hedefliyor. Arkadaşlarını böylesine kritik bir geri dönüş mücadelesinde yalnız bırakmak istemeyen Arjantinli futbolcu, oldukça istekli. Sosa’nın kesin durumunun bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.



