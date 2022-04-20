Devre arasında fırsat transferi olarak kadroya katılan Jean Evrard Kouassi, beklediği forma şansını yine kupada buldu. Ligde hep son anlarda oyuna giren Fildişili yıldız, bu kez 11'deydi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 1 Mart'ta Antalyaspor ile oynanan çeyrek final maçının ardından Kouassi'ye yine kupada forma verdi.

Özellikle ilk yarıda topu her ayağına aldığında tribünleri heyecanlandıran Kouassi, skor üretme kısmında ise sıkıntı çekti. Başarılı futbolcu, bu sezonki tek golünü Türkiye Kupası'nda Denizlispor filelerine göndermişti.