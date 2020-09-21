Şampiyonluğu kaçırdığı son 7 haftalık periyotta en büyük sorunu hakemlerden yana yaşayan Trabzonspor, Merkez Hakem Kurulu’ndaki değişime rağmen benzer tabloyla karşı karşıya...Yıldızlarını kaybedip sezonu sıkıntılı açan Bordo-Mavililer, hakemlerden ayrıca şikayetçi. Hem Beşiktaş hem de Denizlispor maçlarında verilen kararların art niyetli olduğunu söyleyen Trabzonspor cephesinde, isyan bayrağı açıldı. Kulübün resmi sitesinden genel sekreter Ömer Sağıroğlu imzasıyla bir açıklama yayınlanırken, özetle, “Takım anlamında eksik olmamız elbette bizi bağlar. Bu bizim sorunumuzdur. Ancak bu eksikliğimiz bahane edilerek hakemlerin, haysiyetsizce bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Son iki haftada gördük ki ‘sözde’ yenilenen Merkez Hakem Kurulu yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri! Yine birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar” denildi.

Penaltılar çalınmadı

Beşiktaş maçında Atiba’ya çalınan penaltının benzeri öncesinde Ekuban için verilmezken, pozisyonda Trabzonsporlu Flavio’ya da kırmızı kart çıkmıştı. Son Denizlispor deplasmanında ise önce Nwakaeme’nin pozisyonuna hakemin verdiği penaltı VAR’da iptal edildi, ardından uzatmalarda Serkan Asan’ın yerde kaldığı net pozisyonda penaltı çalınmadı. Hakem hocalarının tamamı, bu pozisyonu penaltı olarak yorumladı