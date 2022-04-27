Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor 'la iligili olarak 2021-2022 sezonunda akılda kalanlardan biri de yaşanılan sakatlıklar oldu. Bağları kopan sol kanat Gervinho ile stoper Edgar sezonu kapattı. İki oyuncunun da sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldı.

Ayağında çatlak olan stoper Vitor Hugo 1 aydan fazla süre oynayamadı. Brezilyalı savunmacının beklenenden erken sahalara dönmesinin sevinci yaşanırken Bordo-Mavililer'e bir kötü haber de sağ bek Bruno Peres'ten geldi.

Adana Demir maçında ilk kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Aşil tendonunda yırtık olduğu tespit edilen Peres'in geri dönüşünün 3-4 ayı bulabileceği bildirildi. Önemli oyuncularının şok sakatlıklarıyla sarsılan Bordo-Mavililer yine de yarışı en önde götürmeyi başardı.