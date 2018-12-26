Trabzonspor, birçok kara tabloyu ardında bıraktı, gelceğe umutla bakmaya başladı.

Yeni kaynak arayışlarından olumlu sonuçlar alan bordo-mavililer, ilk yarıyı ikinci sırada bitirmenin mutluluğunu yaşarken, transfer konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Kesinleşmiş borçlarından kurtularak transfer yasağına yakalanmamak isteyen Karadeniz ekibi bu konuda da önemli bir yol kat etti.

Kucka için Milan'a gerekli ödemelerin yapıldığı ve krizin aşıldığı bildirildi.

Onazi'nin sakatlığıyla şoke olan Trabzonspor, sezon başında prensip anlaşması yapılan ancak eşinin okul sorunu nedeniyle transferi tamamlanamayan Espanyol'un stoperi Naldo için çalışmalara başladı. İlk etapta sezon sonuna kadar kiralanması planlanan Brezilyalı savunmacı ile devam etme kararı alınırsa Espanyol kulübüyle masaya oturulacak. Bu sezon Espanyol'da yalnızca 4 maçta forma giyen Naldo'nun da Trabzonspor'a sıcak baktığı dile getirildi.

(Milliyet)