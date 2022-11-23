İlk hedef forvet! İsimler ortaya çıktı

13 maçta forvet hattının iki önemli ismi Gomez ve Umut Bozok’tan istediği verimi alamayan, gol noktalarında ise geçen sezonun gerisinde kalan Trabzonspor , forvet hattına sorun çözücü golcü bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzonspor’un forvet hattına son 3 yılda Shörloth ve Cornelius damga vurmuştu. Norveçli Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asistle oynamıştı. Onun ardından gelen Cornelius ise şampiyonluğun önemli aktörlerinden biri oldu ve 49 resmi müsabakada 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Gomez ise 8 maçta 1 gol kaydetti. Takıma geç katılan Uruguaylı futbolcu, Dünya Kupası’nda Suarez ve Cavani’nin arkasında kendini göstermeye çalışacak. Trabzonspor’un transfer döneminin son günlerinde Fransa’nın Lorient takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok, yeni takımı Trabzonspor’a beklenen katkıyı henüz veremedi, ligde 9 mücadelede 2 gol attı.

Adaylar belli

Forvet hattından beklediği verimi alamayan Trabzonspor, 2 ve 3. bölgelerdeki sorunu çözebilecek forvet oyuncusu üzerinde duruyor. Avcı, Dünya Kupası arasında rakip savunmayı daha çok yoracak, paniğe itecek organizasyonlar üzerinde duracak.

Dovbyk ve Sychevoy listede

Trabzonspor Teknik Direktörü, hücum hattında eksikleri giderme noktasında beklediği verimi alamaması halinde ocak ayında başlayacak transfer döneminde takviyeye ağırlık verecek. İlk planda forvet hattını düşünen Karadeniz ekibi, Artem Dovbyk ve Vladimir Sychevoy için nabız yoklamaya devam ediyor. Deneyimli hoca, özellikle Dovbyk transferine sıcak bakıyor.

Visca'ya durmak yok

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk bölümünü kaçıran Edin Visca, Dünya Kupası’nın tamamlanmasının ardından sahalara dönecek. Bir süredir bireysel çalışmalarını sürdüren yıldız oyuncu, Antalya kampında takımla beraber olacak. Fiziksel olarak güçlenmek, arayı kapatmak adına özel olarak program uygulayan Boşnak futbolcu, izin yapmadan tamamen futbola odaklanmış durumda. Visca’nın beklenenden çok daha güçlü dönmesi öngörülüyor.