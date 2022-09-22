Trabzonspor ’da bu sezon en büyük sıkıntı savunmada yaşandı. Bireysel hatalar, rakip kontralarındaki yanlış defans yerleşimi gibi etkenler, Bordo-Mavililer’in kolay goller yemesine neden oldu. Bu nedenle kritik maçlarda puan kayıpları yaşandı. Fırtına, 12 resmi müsabakada ağlarında 16 gol gördü. Hem antrenör Egemen Korkmaz’ın ayrılması hem de genel oyun planının henüz oturmaması defansif zaafların nedenleri arasında yer alıyor. Abdullah Avcı ve ekibi, savunmayı tamir etmek için harekete geçti. İlk iş olarak bu sezon defansta yapılan hatalar görüntülü olarak tek tek oyunculara gösterilecek.

Hugo kulübeye

Sadece savunma hattındaki futbolcular değil, özellikle orta alandaki oyuncuların da takım savunmasında daha fazla sorumluluk almaları sağlanacak. Abdullah Avcı özellikle rakip kontrataklarında savunma dengesinin kolay bozulduğuna dikkat çekip bu konuda taktik çalışmalar yaptıracak. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Vitor Hugo, formsuzluğu nedeniyle bir süre kulübede oturabilir. Ancak Avcı, tecrübeli öğrencisiyle yakından ilgilenenerek bir an önce onun da performansını artırmaya çalışacak.

Defansın patronu Marc Bartra

Abdullah Avcı’nın savunmayı toparlama konusunda en büyük güvencesi Marc Bartra olacak. İspanyol yıldız, bir anlamda defansif anlamda sahadaki patron rolünü üstlenecek. Tecrübeliteknik adam, diğer öğrencilerinden maç sırasında sürekli Bartra ile iletişim halinde olup, onun direktiflerine göre hareket etmeleri talimatını verecek. Başarılı savunma oyuncusu,forma giydiği ilk karşılaşmadan beri olduğu gibi geriden oyun kurma rolünü de devam ettirecek.