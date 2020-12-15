Halkbank - Benfica maç sonucu: 3 - 1
Erkekler CEV Challenge Kupası son 16 turunda Portekiz’in Sport Lisboa e Benfica takımını 3-1 mağlup eden Halkbank, çeyrek finale yükseldi. Halkbank, Fransa ekibi AS Cannes VB ile TVF Başkent Voleybol Salonu’nda yarın çeyrek final maçına çıkacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turunda Portekiz’in Sport Lisboa e Benfica takımını 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Halkbank, Fransa ekibi AS Cannes VB ile TVF Başkent Voleybol Salonu’nda yarın saat 17:30'da çeyrek final maçına çıkacak
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Lemonia Moula (Yunanistan)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram)
Sport Lisboa e Benfica: Ryuma, Fahrtstatter, Lopes, Oliveira, Honore, Da Silva (Ivo Casas, Reis Lopes, Soares, Gaspar Lucas)
Setler: 21-25, 25-18, 25-16, 25-21
Süre: 120 dakika (31, 29, 33, 27)