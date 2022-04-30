Ancak Bordo-Mavililer’in şampiyonluğu ilan etmesi halinde, zaten ligde kalan 3 maçlık periyotta genç ve yedek ağırlıklı oyuncuların şans bulması bekleniyor. Taraftarlar özellikle devre arasında gelen Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Enis Destan ve Kerem Şen gibi isimlerin performansını merak ediyor.

10 numarada kararsızlık

Fırtına’nın bugün sahaya çıkacağı 11 genel hatlarıyla belli ancak bir bölgede teknik direktör Abdullah Avcı kararsızlık yaşıyor. Tecrübeli hoca, Siopis-Hamsik ikilisinin önünde Abdülkadir ile Bakasetas’tan birini tercih edecek. Takımın jokeri Dorukhan ise Peres sakat olduğu için sezonun önemli bölümünde olduğu gibi sağ bekte mücadeleye başlayacak.

Müthiş seride hedef 24

418 gündür Akyazı’da çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmeyen Fırtına, Antalyaspor karşılaşmasıyla seriyi 24’e çıkartmak amacında. Geçen sezonun 29. haftasındaki Alanyaspor yenilgisinden sonra Medical Park Stadı’nda bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, en son 1989-1990’da evinde oynadığı tüm lig maçlarını namağlup şekilde tamamlamıştı. Bordo-Mavililer Antalya’nın ardından Akyazı’daki son karşılaşmasını Altay’la oynayacak.

Sol kanatta Djaniny önde

Nwakaeme sakat olduğu için Adana Demirspor deplasmanında Kouassi ile başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda sahaya sürdüğü Djaniny’ye bu kez 11’de şans vermeyi düşünüyor. Kritik karşılaşmada attığı golle maçı kopartan isim olan Djaniny, sol kanatta görev alacak. Yeşil Burun Adalı yıldız, bu sezon Süper Lig ’de çıktığı 26 mücadelede 9 gol, 5 asistlik skor katkısı gösterdi.

Kupadan sonra ligde rövanş

Süper Lig’de bu sezonun ilk yenilgisini Antalyaspor karşısında alan Trabzonspor , Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Güney ekibini 2-0’lık skorla devirmişti. Bordo-Mavililer, ligde de zafere uzanıp hem şampiyonluğa ulaşmak hem de sezonun ilk yarısındaki mağlubiyetin rövanşını almak istiyor. Fırtına, ligdeki 19 rakibinin 17’sini mağlup ederken, yenemediği iki takımdan biri Antalyaspor diğeri Başakşehir.



