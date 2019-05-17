Trabzonspor’da iftar yemeği

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin, Trabzon il protokolü ve belediye başkanlarına iftar verdiği belirtildi.

Programın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde organize edildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Garnizon Komutanı Ercan Pürsünlü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer, İstişare Kurulu Başkan Vekili Erol Tuna, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, Denetim Kurulu üyesi İsmet Keskin, yönetim kurulu üyelerimiz ve teknik direktörümüz Ünal Karaman katıldı."

Açıklamada, yemeğin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun misafirlere kulübün içinde bulunduğu finansal duruma dönük bilgilendirmede bulunduğu vurgulanarak, "Bir yıllık süre zarfında yönetim kurulumuzun ekonomik ve sportif hamleleri ile ilgili sunum yapan başkanımız Ağaoğlu, belediye başkanlarından gelecek sezon için kulübümüze loca alarak destek olmalarını istedi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada, Ağaoğlu ve yönetim kurulunun sunumun ardından davetlilerle bir süre sohbet ettiği de kaydedildi.