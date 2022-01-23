Trabzonspor ’da bugün oynanacak Galatasaray maçı için geri sayıma geçilirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ileri uçta hayal ettiği müthiş dörtlüyü sahaya sürecek olabilmenin sevincini yaşıyor.

Ligin ilk yarısındaki maçta Visca’nın forma giyememesi, ardından da Nwakaeme’nin kovid-19’a yakalanmasının ardından Avcı’nın kafasındaki Nwakaeme-Bakasetas-Visca-Cornelius dörtlüsü bir türlü buluşamamıştı. Ancak bordo-mavili takımın Nijeryalı yıldızı Nwakaeme’nin karantina sürecinin bitmesi ve hafta içinde yapılan idmanlara çıkmasının ardından bugünkü maçta sahaya çıkabilecek.

Böylece Fırtına belki de Süper Lig ’in en tehlikeli hücum hattına sahip olacak. Dörtlü hücum hattının bu sezon ligde ortaya koydukları performans ise şöyle: Nwakaeme 16 maç, 6 gol, 7 asist, Cornelius 21 maç, 12 gol, 1 asist, Edin Visca (Başakşehir formasıyla) 18 maçta 4 gol, 8 asist, Bakasetas 19 maçta 7 gol, 4 asist...

Süper Lig’de 22 hafta sonunda en çok gol atan takım unvanını elinde tutan Trabzonspor bugünkü Galatasaray maçında da söz konusu dörtlüsüyle skor arayacak. (Skorer)