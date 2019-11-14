İç transferde Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmeleri uzatılırken bu isimlere devre arasında Jose Sosa ve Filip Novak'ın da eklenmesi bekleniyor.

Dış transfer dönemi içinse yönetim, Ünal Karaman'dan gelecek raporu bekliyor. 53 yaşındaki teknik adamın istekleri doğrultusunda transferde yol haritasını belirleyecek yönetim, temaslarda gecikmek istemiyor.

Diğer yandan; 12. haftanın açılışına kadar sakatlıktan dönecek Daniel Sturridge, John Obi Mikel ve Ekuban gibi isimlerin de kadroya katılmasıyla Ünal Karaman'ın eli oldukça rahatlayacak.

Sezonun geride kalan bölümünde yabancı oyuncuların performansı göz kamaştırdı. Trabzonspor'un Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde kaydettiği toplam 30 golün 26'sına yabancı futbolcular imza attı.

Alexander Sörloth, Süper Lig'de 6 gol, 3 asist; Avrupa Ligi'nde ise 2 gol kaydederek toplam 11 gole doğrudan katkıda bulundu.

Norveçli golcünün yanı sıra Sosa, Nwakaeme ve Sturridge'den 2'şer gol katkısı alan bordo mavililer; Hosseini, Novak, Pereira, Ekuban ve Avdijaj'dan da 1'er gollük katkı aldı. (Bein Sports)