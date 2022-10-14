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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen şoku!

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Monaco ile oynanan maçta sürpriz bir şekilde ilk 11’de başlattığı Hüseyin Türkmen, ikinci yarının başlangıcında oyundan çıkmıştı. Genç futbolcunun aşil tendonundan yaşadığı sakatlık dolayısıyla oyuna devam edemediği öğrenildi.

14 Ekim 2022, Cuma 08:42 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen şoku!

Trabzonspor 'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Monaco ile oynanan maçta sürpriz bir şekilde ilk 11'de başlattığı Hüseyin Türkmen, ikinci yarının başlangıcında oyundan çıkmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hüseyin'in uzun zamandır maç oynamamasından kaynaklı, aşil tendonunda ağrı hissettiğini ve bu nedenle kendisini oyundan çıkartmak zorunda kaldığını söyledi. Oyuncunun maç sonunda hemen tedavisine başlandığı ve sakatlığıyla ilgili kesin tanının gün içerisinde yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. (Sabah)


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