Trabzonspor ’un Giresunspor ile oynadığı maçın 31. Dakikasında oyundan alınan ve direkt olarak soyunma odasına giden Hüseyin Türkmen, daha sonraki antrenmanlara katılmamıştı.

Yönetim kurulu ile teknik ekip arasında yapılan görüşme sonucunda Hüseyin Türkmen’e bir teklif gelmesi durumunda bunun değerlendirilmesi yönünde karar alındı.

Savunma oyuncusu farklı kulüplerle görüşmelere başlayacağı bildirildi.

61 Saat







