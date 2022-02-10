Giresunspor ile oynanan mücadelenin 32. dakikada hocası Abdullah Avcı tarafından kenara alınan Hüseyin Türkmen, kenarda bekleyen yeni transfer Puchacz'ın da elini sıkmamıştı. Ardından kart cezası nedeniyle Galatasaray maçında Bordo-Mavili formasından uzak kalan yıldız stoper, sonrasında ise Kasımpaşa karşılaşmasında kadroya alınmadı. 24 yaşındaki oyuncu, dün Denizlispor maçıyla birlikte geri döndü. İlk 11'de sahaya çıkan Hüseyin, 8. dakikada rakip fileleri havalandırdı. Hüseyin, 2017-2018'den beri formasını giydiği Trabzonspor kariyerinde ilk golünü de atmayı başardı.

"Takım ve camiadan özür dilerim"

Maçın ardından konuşan Hüseyin Türkmen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Giresunspor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili konuşan yıldız stoper, "Giresunspor maçında yüksek tansiyondan kaynaklı, yaşanmaması gereken bir şey yaşandı. Takımdan ve camiadan özür dilerim, dilemiştim de zaten. Golümü eşime armağan ediyorum, en zor zamanlarımda yanımdaydı" yorumunu yaptı.