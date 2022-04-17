Karagümrük maçının henüz 2. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hüseyin Türkmen’in MR’ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin sağ üst adalesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan başarılı savunmacının yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hüseyin’in ardından Trabzonspor ’da bu sezon tüm defans oyuncuları sakatlık problemi yaşamış oldu.