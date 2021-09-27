Süper Lig’in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ’u konuk eden Trabzonspor , ligde son oynadığı ve deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11’inden 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde kart cezalısı Vitor Hugo’nun yerine Hüseyin Türkmen’e, hücum hattında ise Abdülkadir Ömür’ün yerine Djaniny’ye forma verdi. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Denswil, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan ile cezalı Hugo olmak üzere 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Hüseyin Türkmen ilk kez

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez forma giydi. Vitor Hugo’nun yokluğunda forma giyen genç oyuncu, lig ve Avrupa’da bu sezon oynanan 11. resmi maçta formasına kavuştu.

Hüseyin, en son geçen sezonun 40. haftasında Antalyaspor maçında görev yapmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı için Trabzon’a gelerek, karşılaşmayı Medical Park Stadı’nda takip etti.

Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Maçın hafta içi ve geç saatte olmasının da etkisiyle tribünler önemli oranda boş kaldı. (AA)