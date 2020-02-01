Ligde ilk yarının sona ermesinin ardından flaş bir şekilde teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran ve yoluna tecrübeli hocanın yardımcısı Hüseyin Çimşir ile devam eden Trabzonspor, genç çalıştırıcı ile çıktığı 2 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmemişti.

Futbolculuğunun yanı sıra teknik adamlık kariyerine de iyi başlayan Çimşir, bu akşam ilk kez büyük bir maçta sınav verecek. Kendisini ispatlamak isteyen başarılı hoca, dev maçta tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Zaferi getirecek kadroyu büyük oranda belirleyen Çimşir, son taktiklerini de öğrencileriyle paylaştı.

Kanatlara talimat

Genç teknik adam stoper oyuncularını, Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç’e 90 dakika dikkat etmeleri gerektiği şeklinde uyardı. Kosovalı oyuncuya sıkı bir markaj uygulanacak. Çimşir, orta sahadaki isimlerden ise çift yönlü oynamalarını talep etti. Sörloth’un fizik gücünden ve hava toplarındaki hakimiyetinden yararlanmayı planlayan başarılı çalıştırıcı, kanat oyuncularından da sık sık ceza sahası içerisine orta yapmalarını istedi.