Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak’ta takımın başına getirdiği teknik patron Hüseyin Çimşir, 70 günlük görev süresi içerisinde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı. Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak şampiyonluğun da güçlü adaylarından biri oldu. Trabzonspor, Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Sivasspor’u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşme başarısı gösterdi. Bir sonraki hafta liderliği Başakşehir’e kaptıran Fırtına, 25. hafta sonunda erteleme maçıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Güneş’ten sonra ilk kez

Çimşir, Bordo-Mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan tek çalıştırıcı oldu. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik gören Fırtına, daha sonra bunu tekrarlayamadı. Karadeniz ekibinde Güneş’in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, liderlik yaşayamamıştı.

Ünal Karaman’ı solladı

Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı. Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan Bordo-Mavililer, Çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı. Karadeniz ekibi, Çimşir ile 2.5 puan ortalaması yakalarken Karaman ile aynı dönemde 1.87’de kalmıştı.

Kupada da fire vermiyor

Fırtına, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda da başarılı sonuçlar alıyor. Son 16’da Denizlispor, çeyrek finalde de B.B.Erzurumspor’u eleyen Trabzon, yarı finalde de sahasındaki ilk maçta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.